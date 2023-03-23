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KİU deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine katılan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgesi sundu

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Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU) deprem bölgesine gönüllü olarak giden akademisyen ve öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

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KİU deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine katılan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgesi sundu
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde birçok depremzedeye yardım eden Kıbrıs İlim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü ve İlk ve Acil Yardım Programı akademisyenlerine ve öğrencilere hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verildi.
Törene, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Salık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Fatma Ayşin Kurak, İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Hülya Güllerci başta olmak üzere akademisyen ve öğrenciler katıldı.
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