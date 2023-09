“Kıbrıslı Türk Gençlerin Başarı Öyküleri” adlı söyleşi düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün akşam voleybolcu Merve Çelebi ve atlet Buse Savaşkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Kıbrıslı Türk Gençlerin Başarı Öyküleri” adlı söyleşi düzenledi. CTP’den yapılan açıklamaya göre panele CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve çok sayıda genç katıldı. Etkinlikte gençlerin sorularını cevaplayan Savaşkan ve Çelebi, elde ettikleri başarılardan ve gösterdikleri çabalardan bahsetti. Etkinliğin moderatörlüğünü, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit yaptı.



Erhürman: “Gösterdikleri özverinin yakın tanığıyım”



Söyleşiye katılarak konuşma yapan Erhürman, Buse Savaşkan ve Merve Çelebi ile daha önceden birçok kez sohbet etme fırsatı yakaladığını ve gösterdikleri özverinin yakın tanığı olduğunu ifade etti. Bu iki yetenekli sporcunun salonu, sahası olmayan, uluslararası tanınırlık açısından sıkıntı yaşayan ve parası olmayan bir ülkeden çıktıklarını dile getiren Erhürman, “Bir de o imkanlar olsa neler yapardık diye düşünüyoruz” dedi. Savaşkan ve Çelebi ile gurur duyduklarını belirten Erhürman, “İyi ki varsınız da gençlerimize çok güzel örnek teşkil ediyorsunuz” dedi.



Mevlit: “Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz, her zaman yanlarında olacağız”



Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit de konuşma yaptı. Kıbrıslı Türk gençlerin Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle yaşadığı birçok sıkıntı olduğunu dile getiren Mevlit, “Ancak biliyoruz ki; bu sorun çözülmeden de sporcu gençlerin bugünkünden daha iyi şartlara sahip olmasını sağlayabileceğimiz bir sürü olanak var” dedi. Bunların bir kısmının mali kaynaklarla bağlantılı olabileceğini kaydeden Mevlit, işin bir de sahip çıkma yönünün olduğunu ve bunun yalnızca mali kaynakla bağlantılı olmadığını söyledi. Mevlit, “Arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, onların başarılarını gururla takip ettiğimizi ve elimizden gelen ne varsa da yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.



Çelebi: “O bir Kıbrıslı Türk” diye anons edilmek büyük bir gurur"



Merve Çelebi konuşmasına, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı anarak başladı. Çelebi, İsias’ta kaybedilen öğrencilerden 8’inin kendi yetiştirdiği sporcu olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Yurt içi ve yurt dışında sayısız maça çıktığını belirten Merve Çelebi, “Tüm zorluklara rağmen her maça çıkarken ‘O bir Kıbrıslı Türk’ diye anons edilmek büyük bir gurur” ifadelerini kullandı. Çelebi, geçmişte hayalini kurduğu ve hayata geçirmeyi başardığı akademisinde birçok Mervelerin yetiştiğini gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok müsabakada yer aldıklarını söyledi.



Savaşkan: “Dünya sıralamasında 42’inci sıradayım”



Buse Savaşkan da çok küçük yaşta sporla tanıştığını, birçok zorlukla mücadele ettiğini ve en büyük dönüm noktasının Türkiye’deki yarışma olduğunu belirtti. Bu yarışmanın ardından Türkiye’de kampa katıldığını ifade eden Savaşkan, elit sporcu olma yolundaki ilk adımını burada atma fırsatı bulduğunu vurguladı. Şu an dünya sıralamasında 42’inci olduğunu aktaran Savaşkan, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.