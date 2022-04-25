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Karnaval havasında bahar şenliği

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Ülkemizin en sevilen sanatçılarının konserleri, DJ performansları ve dans gösterileri ile Dereboyu Bahar Şenliği adeta karnaval gibiydi

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Karnaval havasında bahar şenliği

 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde “Dereboyu Bahar Şenliği” düzenlendi.
Önceki sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar süren şenlikte, 7 farklı sahnede konserler, dans gösterileri, DJ performansları ve çocuklar için etkinlikler düzenlendi. 


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında  düzenlenen etkinlikte, çocuklara özel çeşitli oyun alanları kurulurken, yüz boyama, kukla gösterileri, ebru sanatı, maskotlar ve Lefkoşa Gezi Treni turları ile hem aileler hem de çocukları keyifli bir gün yaşadılar.


Şenliğin akşam üstü ve gece kısmında, ülkenin sevilen müzisyenlerinin konserleriyle hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin farklı şehirlerinden şenliğe katılan yurttaşlar müzik dolu saatler geçirdi.


 7 farklı noktada kurulan konser alanlarında Ahmet Evan, Fikri Karayel, Eril Cambaz, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Nejla Egemen&Hasan Vatansever, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası  performansları ve DJ Coşkuner, DJ Reverse Impact, DJ Keo, DJ Engine, Ego-INV Mahmut Ezer ile Akare Show Team izleyenleri coşturdu.

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