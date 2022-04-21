Karavezirler: Sizler ülkemizin temel taşlarısınız

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, çocukların ülkemizin temel taşları olduğunu, geleceği olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde, beldemiz okullarında okuyan ilkokul öğrencilerini makamında kabul eden Başkan Karavezirler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, çocukları yetiştiren tüm öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdür Muavini Mevhibe Harper, Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel Ayda, Meriç-Balıkesir İlkokulu Müdürü Halil Gaziler ve Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı’nın öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri 23 Nisan ziyaretinden büyük mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, gelecekte çocukları çok güzel yerlerde görmek istediğini belirtti.

Çocukları makam koltuğuna oturtarak, belediye başkanlığı görevini bugün onlara devreden Karavezirler, çocukların başkan olmaları halinde neler yapacaklarına dair fikirlerini dinledi.

Karavezirler; “Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizler özelde Değirmenlik beldesinin, genelde de ülkemizin temel taşlarısınız” şeklinde konuştu.

