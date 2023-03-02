“Her koşulda omuz omuza” yardım kampanyası özel yayını yapıldı

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun Türkiye’de evsiz kalan depremzedelere yeni yaşam alanı oluşturmak için başlattığı “Her koşulda omuz omuza” yardım kampanyasının ilk özel yayını dün akşam BRT 1 ekranlarında canlı yayınlandı.

-"Kıbrıs Türk toplumu birlik olmayı özledi"

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun Türkiye’de evsiz kalan depremzedelere yeni yaşam alanı oluşturmak için başlattığı “Her koşulda omuz omuza” yardım kampanyasının ilk özel yayını dün akşam BRT 1 ekranlarında canlı yayınlandı.“Her koşulda omuz omuza” yardım kampanyası her Çarşamba gecesi yapılacak ve BRT1 ekranlarında canlı verilecek.50’ye yakın örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye’de evsiz kalan depremzedelere yeni yaşam alanı sunmak amacıyla "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” adı altında bin konteyner ev inşa edebilmek için kampanya başlatmıştı.Kampanya çerçevesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen ve BRT’de yayınlanan özel yayına çok sayıda iş insanı, sivil toplum örgütü, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar katılarak bağışta bulundu.Kampanya katılımcılarından Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Platform İcra Kurulu üyesi Dimağ Çağıner, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun birlik olmayı özlediğini söyledi.Bu birlikteliğin devam ettirilmesinin önemine de değinen Çağıner, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.