“Her gece ‘adalet’ diye çığlıklar atıyoruz”

Haluk Levent’in “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Amfitiyatro’da verdiği konserde, İsias Otel’de 12 yaşındaki kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da söz aldı.

Ruşen Karakaya, şu şekilde konuştu:

“6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da yaşanılan depremde rant ve para uğruna yapılan binanın 10 saniye içinde yıkılmasıyla can parçalarımızı, en sevdiklerimizi kaybettik. Şampiyon Meleklerimiz bugün bizimle, bizi izliyorlar, onlar bize, size hepimize güç veriyorlar. Biz aileler olarak bir araya geldik ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurduk. Bizim amacımız hep birlikte çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin adaletini sağlamak. Her gece sosyal medyada ‘adalet’ diye çığlıklar atıyoruz, lütfen bize adalet davamızda destek olun. ‘İsias ortak davamız’ diyerek adaleti sağlayacağız ve onlar bizimle gurur duyacak çünkü başka çocuklar ölmeyecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği çocuklarımızın elinden alınan gelecekleri ve eğitimleri için sadece bu amaçta çalışmalar yapacaktır. Biz ilk hedefimiz ile 70 çocuğumuza burs vermeye başladık bu gece bu konser ile Haluk Levent ve ekibinin desteği ile 105 çocuğumuza daha burs vereceğiz çünkü bizi ve Türkiye’yi bu duruma getiren cehaletti, buna bir son vermemiz lazım. Her çocuğun eğitim hakkı vardır ve bunun için sonuna kadar çalışacağız. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği sizinle, tüm toplumla ayakta kalacaktır, bu yüzden Kıbrıs’ın en büyük derneği olacak ve eğitim için sonuna kadar çabalayacağız. Tekrardan Haluk Levent ve ekibine, buraya gelen ve destek veren tüm Kıbrıs halkına teşekkür ediyorum, şampiyonlar ölmez.”