Gönyeli Futbol Akademisi futbolcularına yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri verildi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Gönyeli Futbol Akademisi futbolcularına yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri düzenledi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün süren ve yaş gruplarına göre yapılan sağlıklı beslenme etkinliklerinde, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi Uzman Diyetisyeni Safir Sorakın sporcu beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konusunda eğitim verdi.

Gönyeli Futbol Akademisi oyuncuları eğitimlere katılım göstererek sporcu beslenmesi noktasında önemli bilgiler edindi. Genç futbolcuların yanında velilere de açık olan eğitimlere birçok veli de katıldı. Sağlıklı beslenme eğitimine gelen futbolculara muz ve süt de ikram edildi.

Amcaoğlu: “Gönyeli’nin geleceği sizsiniz, her türlü desteğimiz sizinle olacak”

Eğitim seminerlerine katılarak açılış konuşması yapan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Gönyeli Futbol Akademisi’nde top koşturan genç futbolcuların “Gönyeli’nin geleceği” olduğunu söyleyerek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

“Sadece sahada değil, saha dışında da futbola hazırlığın önemli olduğunu” belirten Amcaoğlu, bunun başında da sağlıklı beslenmenin geldiğini söyledi. Amcaoğlu, “Gönyeli’nin geleceği sağlam temellere oturtulmuştur. Bizim görevimiz; bu temeli daha da sağlamlaştırmak ve sizlere her konuda destek olmaktır. Tesisleşme konusundaki eksiklerin de farkındayız ve bu ihtiyacın giderilmesi hususunda da gerekli inisiyatifi üstleneceğiz. Ben böyle bir akademinin oluşmasında büyük katkı koyan başta Hasan hocam olmak üzere tüm hocalarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi.

Gönyeli Futbol Akademisi Eğitmeni Hasan Özkan, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkürlerini iletti.