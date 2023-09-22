Göçmenköy Festivali 2023 bu gün başlıyor.

Dans, Müzik ve Eğlence Dolu İki Gün

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) tarafından düzenlenen Göçmenköy Festivali 2023 etkinliğini bugün ve yarın gerçekleştiriyor. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Göçmenköy Parkı'nda düzenlenecek olan festival, dans gösterileri, konserler, yüz boyama ve zumba kids gibi çeşitli aktivitelerle dolu olacak.

Festival kapsamında, ziyaretçilere yiyecek, içecek, el işleri, takı, hediyelik eşyalar gibi çeşitli ürünler sunulacak. Bu sayede katılımcılar keyifli bir alışveriş deneyimi yaşama fırsatı bulacaklar.

Göçmenköy Festivali'nde sahne alacak olan topluluklar ve gösteriler şunlar: