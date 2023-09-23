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Girne'de Kıbrıs şarabı ve bağ ürünleri tadım etkinliği

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Girne'de Kıbrıs şarabı ve bağ ürünleri tadım etkinliği
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Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda dün gece, Kıbrıs şarabı ve bağ ürünleri tadım etkinliği düzenlendi.
 
Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında yer alan tadım etkinliğinde şarap, zivania ve yerel ürün tadımı yapıldı.
 
Etkinlikte ayrıca skeçler sahnelendi, kaval dinletisi ve maniler okundu.
 
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