Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni

Kıbrıs ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 130 müzisyenin dahil olduğu Winds of Rotary Konseri, Girne Amfitiyatro’da yüzlerce kişinin katılımı ile eşsiz bir atmosfer yaşattı

Kıbrıs, Almanya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 130 kişilik müzisyen kadrosunun sahne aldığı Winds of Rotary Konseri, Girne Amfitiyatro’da gerçekleşti.SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına gerçekleştirilen ve Turgay Hilmi’nin yapımcılığını üstlendiği konser, Girne Kenti ve Almanya’nın Georgensgmünd Eyaleti kültürel işbirliği kapsamında hayat buldu. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca oldukça keyifli anlar yaşanırken, konseri izlemeye gelen yüzlerce kişi müzik şöleni yaşadı. Aynı zamanda Turgay Hilmi’nin final konseri olan Winds of Rotary konseri sonunda, sanatçıya yoğun alkışlar ile veda edildi.Bach, Beethoven, Andrew L. Webber ve Kamran Aziz’in birbirinden eşsiz bestelerinin seslendirileceği Winds of Rotary ekibinde; Turgay Hilmi, Elke Völker ve Jens Lohmüller şef olarak yer aldı. Ayrıca Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nice Kabeya’nın solistliği üstlendiği konserde; Kıbrıs Sanat’ın yetenekli müzisyenleri, LGV Nürnberg Konser Korosu ve Vox Africa Korosu da yer aldı.TURGAY HİLMİ’YE ŞEREF NİŞANI TAKTİM EDİLDİGirne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara tek tek teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Öte yandan Almanya Roth Bölgesi Kaymakamı Ben Schwarz, organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Sanatçı Turgay Hilmi’ye, Alman Devleti’nin bir sanatçısı olarak yaptığı çalışmalar ve KKTC ile Almanya arasında kurduğu kültürel bağlar nedeniyle teşekkürlerini sundu. Schwarz, konuşmasının sonunda Sanatçı Turgay Hilmi’ye şeref nişanı takdim etti.