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Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor

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Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
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Gençlerimizi iyilik yapmaya teşvik etme gayesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin katkılarıyla hayata geçirilen “İyilikte Yarışalım” sosyal sorumluluk projesinde birbirinden farklı faaliyetler okullar tarafından sürdürülmeye devam ediyor.
Ana temanın iyilik olması koşuluyla oluşturulan projelerde gençler üreterek iyilik geleneğimize sahip çıkıyor.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin “İyiliği Sahneye Taşıyoruz” ve  Atleks Sanverler Ortaokulu’nun “Bir İyilik Yolculuğu Hikayesi” projeleri de iyiliğin sahnelenerek anlatılmasıyla gerçekleşti.
Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin “İyiliği Sahneye Taşıyoruz” isimli tek perdelik tiyatro oyununda iyilik teması işlenirken iyilik konulu şiirlere de sahnede yer verildi. Ardından tiyatro oyunundan elde edilen tüm gelir SOS Çocuk Köyüne bağışlanarak gençlerimiz tarafından büyük bir iyilik projesi daha tamamlanmış oldu.
Atleks Sanverler Ortaokulu’nun ise ÖZEV Özel Eğitim Okulun’dan öğrenci davet ederek gerçekleştirdiği Karagöz ve Hacivat’ın İyilik Yolculuğu isimli gölge oyunu, tüm öğrencilerin alkışlarıyla başarı ve sevinç kahkahalarıyla tamamlandı.
 
 
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