Geleceğin öğretmenleri, eğitim sistemini tartıştı





Geleceğin öğretmenlerinin eğitim sistemine bakışları, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği “Geleceğin Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine Bakışı” paneli ile geleceğin öğretmenleri olan bölüm öğrencileri eğitim sistemini tartıştı. Sunuculuğunu Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ayşenur Köleoğlu’nun yaptığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı. Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Tuğçe Taş, Büşra Varol, Yakup Sözeri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nezahat Aksoy’un hazırladığı “Geleceğin Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine Bakışı” isimli panelle devam etti.

Oturum başkanlığını Tuğçe Taş’ın yaptığı panelde, konuşmacılardan Yakup Sözeri, “Eğitimde teknoloji ve geleceğin öğretmenlerinin teknolojiye bakışı” isimli bir konuşma yaptı. Sözeri, konuşmasında teknoloji ile eğitimin birlikte düşünülmesi gerektiğini ve bütün eğitimcilerin bu anlamda daha verimli olmaları için özellikle hizmet içi eğitimlere önem verilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Panelistlerden Büşra Varol, “Pandemi Döneminde Eğitim” isimli konuşmasında özellikle ilk ve ortaöğretimde yapılan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nezahat Aksoy ise “Eğitimin genel sorunları ve öğretmenlerin bu sorunlara bakışı” sunumu ile eğitim sisteminin güncel sorunlarına değinerek çözüm önerileri getirdi. Program, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, katılımcılara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.



