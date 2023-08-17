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Gazimağusa’nın kurtuluş yıldönümü kutlandı

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1974 Barış Harekatı'nın 2'nci aşamasında özgürlüğüne kavuşan Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Gazimağusa’nın kurtuluş yıldönümü kutlandı
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Gazimağusa’nın 49’uncu kurtuluş yıldönümü törenlerle kutlandı.
İlk tören Zafer Anıtı’nda yer aldı.
İkinci tören, İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Halkın ve askeri birliklerin selamlanması ile başlayan törende şiirler okundu, konuşmalara yer verildi. Törende ilk konuşmayı 4.Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Cem Karadağ yaptı.
Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49.yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Karadağ, Kıbrıs halkının geçmişten günümüze büyük bir direniş sergilediğini anımsattı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Kıbrıs Türk halkı ve Gazimağusa’nın bu günlere kolay gelmediğini, geçmişte pek çok sıkıntının birlik ve beraberlik sayesinde atlatıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında halkın mukavemet ruhuyla hareket ederek özgürlük ve bağımsızlığına ulaştığını ifade etti ve Gazimağusa’nın bu sayede ‘Gazi’ ünvanını aldığını belirtti.
Tatar, Gazimağusa’nın Maraş açılımı ile değerine değer kattığını hatırlatarak Maraş’ın Doğu Akdenizde parlayan bir yıldız olduğunu kaydetti.
Tören halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişiyle sona erdi.           

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