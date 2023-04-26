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Gazeteciler Birliği'nden 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri

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Gazeteciler Birliği'nden 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle etkinlikler düzenleyecek.

 KTGB, BM’nin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün; “Hakların geleceğini şekillendirmek: Diğer tüm insanların haklarının itici gücü olarak ifade özgürlüğü”  olarak belirlediği temaya uygun olarak  bir haftaya yayılacak etkinlikler dizisi gerçekleştirecek.

Ayrıca sosyal medya kampanyası düzenleyerek basın ve ifade özgürlüğüne dikkat çekecek.

 Etkinlikler 2 Mayıs Salı sabahı düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak.

 3 Mayıs Çarşamba akşamı gazeteci Canan Onurer’in moderatörlüğünde “Basın özgürlüğü” paneli düzenlenecek. Panelin konuşmacıları  Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile gazeteci/yazar Cenk Mutluyakalı olacak.

 4 Mayıs Perşembe akşamı ise “Uyuşturucu nitelikli ilaçlar ve basında uyuşturucu haberlerinin etkileri” konulu belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Gecede “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından da gazeteci Damla Soyalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Faik Uzuner ve gazeteci/yazar Hasan Karaokçu ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 5 Mayıs Cuma akşamı “Medya’da kapsayıcı dil kullanımı” paneli ile tamamlanacak. Panelde, Mülteci Hakları Derneği İletişim Uzmanı ve Koordinatörü Gizem Çelebiaziz ve Proje Koordinatörü Deniz Altıok konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm etkinlikler saat 20.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alacak.   

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