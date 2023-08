Gazeteci- yazar Süleyman Ergüçlü son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci, Süleyman Ergüçlü için görev yaptığı Kıbrıs Gazetesi, BRTK ve KTGB’de tören düzenlendi

69 yaşında hayatını kaybeden gazeteci- yazar Süleyman Ergüçlü bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.Ergüçlü için uzun yıllar görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören düzenlendi.Ergüçlü İsmail Safa Camii’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.BRT’deki tören…Basın sektörünün her kademesinde görev yapan Süleyman Ergüçlü için uzun yıllar hizmet ettiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda düzenlenen törende eşi Neşe Ergüçlü ve ailesi taziyeleri kabul etti.Ergüçlü’nün özgeçmişi okunan törende BRT Müdürü Meryem Özkurt, BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.Özkurt: “Kıbrıs ve Lefkoşa aşığıydı”“BRT’nin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşım Neşe Ergüçlü’nün eşi Süleyman Ergüçlü’yü yolcu etmek için toplandık; böyle günlerde konuşma yapmak çok zor” diyen Özkurt, Ergüçlü’nün Kıbrıs ve Lefkoşa aşığı olduğunu belirtti.Özkurt, “Son yıllarda onunla yakın olduğum için şanslı hissediyorum, onun anılarını dinlemek sohbet etmek çok güzeldi.” dedi.Doratlı: “Çağdaş bir kimlikti”BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı da Ergüçlü’nün ailesine, BRT ailesi ve tüm basın camiasına başsağlığı dileyerek “Süleyman Ergüçlü çağdaş bir kimlikti” diye konuştu.Ergüçlü’nün ülke için ciddi bir kayıp olduğunu vurgulayan Doratlı, “Onun ismini yaşatmak topluma faydasını sağlamak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.Töre: ”Mütevazi bir insandı”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Süleyman Ergüçlü’yle ilgili duygularını paylaştı.Töre, “Mütevazi bir insandı kimseyi incitmek istemezdi, incitmezdi. Ülkemize büyük hizmetleri oldu. Boşuna duayen gazeteci denilmedi. Soyadı Ergüçlü’ydü ama ölüm karşısında güçsüz olunuyor. Ergüçlü’ye Allahtan rahmet ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.Tatar: “Ülkenin önemli değerlerindendi”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ergüçlü ile yaşadığı anıları ve Ergüçlü’nün hizmetlerini aktardı.Tatar, “ Ülkenin önemli değerlerindendi. Kendisini 40 sene önce tanımış biri olarak ve birlikte çalışmış biri olarak çok üzgünüm. Kıbrıs Türk basınına yaptığı icraatlar çok büyük. Bize güzel bir seda bırakarak aramızdan ayrılıyor. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.Konuşmaların ardından Ergüçlü’nün naaşı sevenlerinin omuzunda alkışlarla BRT’den uğurlandı.Kıbrıs Gazetesi’ndeki tören….Kıbrıs Gazetesi bahçesinde düzenlenen törende ise Kıbrıs Medya Grubu Genel Koordinatörü, Genel Yayın Yönetmeni Özer Kanlı ile köşe yazarları Akay Cemal ve Ahmet Tolgay birer konuşma yaptı.Kanlı: “İnsan olmanın en güzel özelliklerini taşıdı”Kanlı konuşmasında, çok sevdikleri bir abilerini sonsuzluğa uğurladıklarını belirti.Kanlı, Ergüçlü’nün insan olmanın en güzel özelliklerini taşıdığını ifade ederek “Bir gazeteciydi ama önce insandı. Her ölüm erkendir ama bu çok erken bir ölümdü. Ölümün yakışmadığı kişilerden biriydi. Maalesef kaybettik. Adı basın tarihine mutlaka en güzel şekilde yansıyacaktır” dedi.Kanlı, Süleyman Ergüçlü’nün adının yaşatılması için Kıbrıs Gazetesinin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.Cemal: “Hem güldürdü hem düşündürdü”Akay Cemal de konuşmasında, Ergüçlü’nün, sohbetlerinde espri dolu sözler sarf ederek hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü belirterek, anılarını aktardı.Lefkoşa’nın ilk serdarı Yusuf Salih’ın evladı olan Ergüçlü’nün kendisinden babasını dinlemeyi sevdiğini kaydeden Cemal, basındaki hizmetlerine de işaret etti.Aile reisi ve gazeteci olarak çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Akay Cemal, Ergüçlü’ye Allah’tan rahmet diledi ve onu unutmayacaklarını her zaman kalplerinde yaşatacaklarını kaydetti.Tolgay: “Ölümünün şokunu yaşıyorum”Ahmet Tolgay ise konuşmasında dün akşam Ergüçlü’nün “Ben Bencilim” kitabını tekrar okuduğunu ve ölümünün şokunu yaşadığını söyledi.Tolgay, mesleki birikimleri yanında çok dostu olan Ergüçlü’nün kaybının acısının topluma nasıl yansıdığını anlatacak bir kitap yazılabileceğini ifade etti.Ahmet Tolgay, “Süleymansız yaşamanın acısını çekeceğiz. Lefkoşa bir ikonunu kaybetti. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde yatsın, ailesinin acısını paylaşıyoruz” dedi.KTGB’deki tören… Akkor: “Onu şimdiden özlemeye başladık”Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlenen törende ise KTGB Başkanı Emin Akkor kısa bir konuşma yaptı.Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk toplumunun en çalkantılı döneminde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığı yaptığını kaydeden Akkor, “Bizi o zor süreçten dimdik ayakta çıkarmayı başarmış bir gazetecidir” dedi.Ergüçlü’nün hem iyi hem kötü günde, her zaman hep Gazeteciler Birliği’nin yanında olduğunu, çalışmalarına destek verdiğini kaydeden Akkor, KTGB’nin her etkinliğinde yer aldığını, yardım çağrılarına cevap verdiğini, destek ve abiliğini gösterdiğini de vurguladı.Ergüçlü’yü şimdiden özlemeye başladıklarını dile getiren Akkor, “Sevgi ve saygıyla uğurluyoruz” dedi.