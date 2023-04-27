Gargacık masal kitabı için tanıtım etkinliği

"Gargacık" isimli masal kitabı için tanıtım etkinliği düzenleniyor.
Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Akile Ruh’un derlediği, Çise Paralı’nın resimlediği Kıbrıs halk masalı Gargacık kitabının tanıtımı ve masal anlatımı, Cumartesi saat 10.00'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.
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