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‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ şiir kitapları için imza günü düzenlendi

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Şair Cemal Akşid Yemeneci’nin "Fırtına" ve "Özgürlüğe Çağrı" isimli şiir kitapları için imza günü düzenlendi.

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‘Fırtına’ ve ‘Özgürlüğe Çağrı’ şiir kitapları için imza günü düzenlendi
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Etkinlik, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Kitapların satışından elde edilen tüm gelir Şair Cemal Akşid Yemeneci tarafından Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
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