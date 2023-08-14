banner913
banner932
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
10 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
19 0
 
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
33 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
113 0
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
127 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
70 0
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
86 0
banner964

Ferhat Göçer mest etti

banner476

Mehmetçik Üzüm Festivali'nde Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Ferhat Göçer sahne aldı

banner825
Ferhat Göçer mest etti
banner971
Mehmetçik Üzüm Festivali’nde pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer sahne aldı.
Sanatçı Ahmet Evan ve Ferhat Göçer, Mehmetçik Festival Alanında sahneye çıktı. 
Öte yandan Mehmetçik Üzüm Festivali Tavla Turnuvası da sonuçlandı. Turnuvada, 1’nci Dalgıç Demiralp, 2’nci Cengiz Sevenler, 3’ncü Naim Zorali, 4’ncü de Mustafa Çakmak oldu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.