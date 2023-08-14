Ferhat Göçer mest etti

Mehmetçik Üzüm Festivali’nde pop müziği sanatçısı Ferhat Göçer sahne aldı.
Sanatçı Ahmet Evan ve Ferhat Göçer, Mehmetçik Festival Alanında sahneye çıktı.
Öte yandan Mehmetçik Üzüm Festivali Tavla Turnuvası da sonuçlandı. Turnuvada, 1’nci Dalgıç Demiralp, 2’nci Cengiz Sevenler, 3’ncü Naim Zorali, 4’ncü de Mustafa Çakmak oldu.
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