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Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...

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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı bu yıl 15 Ekim Pazar günü yapılıyor.

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Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...
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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 09:45’de Akıncılar köyü girişinde kortej yürüyüşü ile başlayacak Panayır’ın etkinlikleri köy meydanında yer alacak.
 
Etkinlik programı şöyle:
 
10:00-10:15      Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi(Kozan 2)
10:15-10:25      Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in Konuşmas
10:25-10:35      Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürmanın Konuşması
10:35-10:45      Cumhurbaşkanı Vekili  Ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Konuşması
10:45-11:00      Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi  2.Bahar Yaşam Korosu
11:00-11:30      Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu
11:30-11:45      Mesarya Yıldızları Cimnastik Grubu
11:45-12:00      Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu
12:00-12:30      Dilekkaya Dans+Cimnastik Grubu
12:30-13:00      Ara
14:00-14:30      Değirmenlik Lisesi Müzik Grubu
14:30-14:45      Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu(Büyük)
14:45-15:15      Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu
15:15-16:00      Değirmenlik Belediyesi Orkestrası
16:00-16:15      YDÜ Dans Grupları
16:15-16:30      Değirmenlik Sanat Derneği Desder Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
17:00-18:00      Sos Konseri     
 
 
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