Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı bu yıl 15 Ekim Pazar günü yapılıyor.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 09:45’de Akıncılar köyü girişinde kortej yürüyüşü ile başlayacak Panayır’ın etkinlikleri köy meydanında yer alacak.



Etkinlik programı şöyle:



10:00-10:15 Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi(Kozan 2)

10:15-10:25 Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in Konuşmas

10:25-10:35 Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürmanın Konuşması

10:35-10:45 Cumhurbaşkanı Vekili Ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Konuşması

10:45-11:00 Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 2.Bahar Yaşam Korosu

11:00-11:30 Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu

11:30-11:45 Mesarya Yıldızları Cimnastik Grubu

11:45-12:00 Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu

12:00-12:30 Dilekkaya Dans+Cimnastik Grubu

12:30-13:00 Ara

14:00-14:30 Değirmenlik Lisesi Müzik Grubu

14:30-14:45 Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu(Büyük)

14:45-15:15 Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu

15:15-16:00 Değirmenlik Belediyesi Orkestrası

16:00-16:15 YDÜ Dans Grupları

16:15-16:30 Değirmenlik Sanat Derneği Desder Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

17:00-18:00 Sos Konseri



