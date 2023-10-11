Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 15 Ekim’de...

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 09:45’de Akıncılar köyü girişinde kortej yürüyüşü ile başlayacak Panayır’ın etkinlikleri köy meydanında yer alacak.
Etkinlik programı şöyle:
10:00-10:15 Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi(Kozan 2)
10:15-10:25 Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in Konuşmas
10:25-10:35 Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürmanın Konuşması
10:35-10:45 Cumhurbaşkanı Vekili Ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Konuşması
10:45-11:00 Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi 2.Bahar Yaşam Korosu
11:00-11:30 Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu
11:30-11:45 Mesarya Yıldızları Cimnastik Grubu
11:45-12:00 Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu
12:00-12:30 Dilekkaya Dans+Cimnastik Grubu
12:30-13:00 Ara
14:00-14:30 Değirmenlik Lisesi Müzik Grubu
14:30-14:45 Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu(Büyük)
14:45-15:15 Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu
15:15-16:00 Değirmenlik Belediyesi Orkestrası
16:00-16:15 YDÜ Dans Grupları
16:15-16:30 Değirmenlik Sanat Derneği Desder Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
17:00-18:00 Sos Konseri
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