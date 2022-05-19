“Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” etkinliği yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” etkinliğine katıldı

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve KKTC Kız İzci Örgütü Derneği iş birliği çerçevesinde düzenlenen “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” etkinliği Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, doğanın korunması ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen ve Prof. Dr. Feza Can, Prof. Dr. Özge Özden, doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar’ın Kıbrıs’ın kelebekleri üzerine sunum gerçekleştirdiği etkinliğin açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar yaptı.

Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Özge Özden’in kelebekler konusunu gündeme getirmesiyle KKTC Kız İzci Örgütü Derneği ile görüştüğünü anlatarak birlikte planlanan bu organizasyonu hayata geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyada 150 bin çeşit kelebeğin olduğunu, Kıbrıs’ta ise 56 çeşit kelebeğin bulunduğunu ifade eden Sibel Tatar, 3 kelebek türünün de Kıbrıs Adası’na ait endemik kelebek olduğu bilgisini paylaştı. Endemik kelebeklerden Baf kelebeğini organizasyonun teması olarak seçtiklerini anlatan Sibel Tatar, kullanılan fotoğrafın ise doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar’a ait olduğunu söyledi.

Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, kelebek fotoğraflarını içeren bir sunum yaparak bir ülkedeki biyoçeşitliliğin korunabilmesi için öncelikle canlıların tanınmasının önemine işaret etti ve doğa fotoğrafçısı olarak çektiği fotoğraflar ile kelebekleri tanıtmayı ve korunmalarına katkıda bulunmayı hedeflediğini aktardı.

“Gece Kelebeklerinin Gizemli Dünyası” isimli sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Feza Can da yaptığı konuşmada, Kıbrıs kelebekleri ile ilgili yürüttükleri çalışmalar ve gece kelebekleri hakkında bilgi verdi. Kelebeklerin böcekler içerisinde yer alan ikinci büyük grup olduğunu anlatan Can, gece kelebeklerinin bu grubun yaklaşık yüzde 95’lik bölümü oluşturduğunu söyledi ve gündüz kelebeklerinden ayıran özelliklerini paylaştı.

“Kıbrıs’ın kelebekleri” konulu sunumu gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Özge Özden de yaptığı konuşmada, 2000 yılından beri adamızda böcekler ile ilgili araştırmalar yaptığını belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a yaptığı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Özden kelebekler ile ilgili yaptığı araştırmalar hakkında bilgi vererek Kıbrıs Adası’nın biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ada olduğunu belirtti.

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır da yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek izciliğin doğa tabanlı çalışmaları içerdiğini söyledi. İzciliğin tarihi hakkında bilgi veren Bahadır, Kız İzci Örgütü Derneği Onursal Başkanı Sibel Tatar’a ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.