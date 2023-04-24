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“Devlete, bizlere ve Türkiye’ye güvenin”

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara seslenerek, “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin” dedi

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“Devlete, bizlere ve Türkiye’ye güvenin”
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Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni düzenlendi.
Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, buruk da olsa bugün TBMM’nin 103. Yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını söyledi.
Tatar, bugünün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğuna işaret ederek, “KKTC olarak çocuklarımıza, bağımsızlık ve egemenliğimize büyük önem veriyoruz… Kıbrıs’ta egemenliğimiz, eşitliğimiz, iki devletli çözüm kabul edilirse geleceğimiz, çocuklarımız sürdürülebilir bir teminat altına alınır. Bu yönde ortaya koyduğumuz yeni siyasetimiz dünyada kabul görüyor” diye konuştu.
Bugün buruk olduklarını çünkü 6 Şubat depreminde çocukları ve vatandaşları kaybettiklerini, Türkiye’de de binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Tatar, yaşamını yitirenleri andı, acılı ailelere sabırlar diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara seslenerek,  “Devlete bizlere Anavatan Türkiye’ye güvenin, gelecek çocuklarımızın ve  gençlerimizindir” dedi.
 
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