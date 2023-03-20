Depremzedeler yararına festival

“7.Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali” depremzedeler yararına köy meydanında yapıldı.
Festival, doğadaki yenilebilir otları tanıtarak, sağlıklı beslenmenin önemi vurgulamak amacıyla düzenlendi.
Etkinlik depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua okundu.
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının eğlence değil dayanışma ve yardımlaşma olduğunu belirterek, iptal edilen konserlere ayrılan bütçe, stantlardan ve satışlardan elde edilecek gelirin tamamının, "Şampiyon Melekler Takımı" anısına yapılacak olan bir proje ile depremzedelere bağışlanacağını söyledi.
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