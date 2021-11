Denkay Başel Parkı açıldı

Girne’de “Herkes İçin Erişilebilir ” temasıyla hayata geçirilen Denkay Başel Parkı’nın açılışı yapıldı

Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı ve Başel Ailesi İşbirliği İle Doktor Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta oluşturulan park, toplam 3 bin 500 metre karelik alanı kaplıyor.Açılış töreninde konuşan, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, yaşamını, Özel Eğitim Öğretmenliğine adayan Denkay Başel’in adını taşıyan vakıfla, eşit sosyal adalete dayalı toplumsal dönüşüm ve yeni bir toplum modelinin ortaya çıkmasına, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak, her türlü canlı ve çocuk haklarının korunması geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi temel hedefiyle, koruyucu, önleyici çalışmalarda bulunmak amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti.Yaşamını Özel Eğitim Öğretmenliğine adayan, Girne Özel Eğitim Merkezi eski müdürlerinden Denkay Başel’in anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen parkta, 7/24 güvenlik kamera sistemi, 600 metre karelik oyun parkurları, 250 metrelik dış kaldırım yürüyüş yolu, 200 metre park içi yürüyüş parkuru, engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler, gençler için hot spot alanı, doğa dostu ahşap çocuk oyun alanları, yaratıcılık geliştiren oyun elemanları, ağaç ev, mini survivor parkuru, ahşap köprüler ve tırmanma üniteleri bulunuyor. Park, engelliler ve her yaş grubundan vatandaşın kullanımına uygun bir yeşil alan olarak tasarlandı.Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfının, Lefkoşa’da, toplumun değişik dezavantajlı gruplarına hizmet veren bir toplum merkezi bulunduğunu ifade eden Barış Başel, bu çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyen herkesin kendilerine başvurabileceğini dile getirdi.Barış Başel, yaşamını özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve gelişimine adayan Babaları Denkay Başel’in hizmetlerine uygun olarak, herkesin erişebileceği engelsiz bir park olarak tasarlanan mekânın hayat bulmasına emek veren herkese teşekkür etti.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ve vakıf işbirliği ile engelsiz park olarak tasarlanan projeyle, kendini özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimi ve gelişimine adayan, Girne Özel eğitim merkezi öğretmen ve okul müdürlerinden Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, parkın hayat bulmasına katkı koyan vakıf ve Başel ailesine teşekkürlerini sundu.Ticaret aksının olduğu, ticari alanlarla, konutların iç içe geçtiği Salih Miroğlu Caddesi bölgesinde, böyle bir yeşil alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Güngördü, 3 bin 500 metrekarelik alanda, engelli birey ve çocukların erişimine uygun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer aldığı, yüksek internet altyapısı sunulduğu projenin, vakfın vizyonunu temsil eden bir alan olduğunu kaydetti.2014 yılında göreve geldikten sonra 2014 Kasımında, kentte erişilebilirliği sağlamak için önemli kararlar aldıklarını dile getiren Güngördü, kamusal alanda düzenlenecek her türlü yapının erişilebilir olacağı kararını alarak uygulamaya koyduklarını anımsattı.Erişilebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalarla kentte istenilen düzeyde olmasa da önemli bir aşama kaydettiklerini dile getiren Güngördü, Girne belediyesinin bu konuda ülkede öncülük üstlendiğini anlattı.Girne Belediyesinin, 280 şehrin üyesi olduğu MEWA Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği çatısı altında, Birlik Turizm ve Kültür Komisyon Başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Güngördü, bu kapsamda 21-22 Ekim tarihlerinde uluslararası katılımlı erişilebilir turizm çalıştayını düzenlediklerini kaydetti.Çalıştay raporlarından oluşan kitapçığın kısa süre sonra yayınlanacağını dile getiren Güngördü, bu kitapçığın 280 kente erişilebilir turizm konusunda rehberlik edeceğini de söyledi. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.