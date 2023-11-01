banner913
banner932
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
13 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
36 0
 
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
47 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
22 0
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
57 0
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
21 0
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
51 0
banner964

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi sergisi açıldı

banner476

banner974
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi sergisi açıldı
banner971
Meriç’teki 65 yaş üzeri kişilere hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nde yıl sonu sergisi yapıldı.  
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, açılışına Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı sergide kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler sergi açılışında Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Laden Serinsu Konuşur ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
Ekip çalışmasının önemini vurgulayan Karavezirler, birlikte daha çok yol alınacağını kaydetti. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.