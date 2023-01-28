DAÜ’de "Kadın Etkisi" paneli düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM), DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ile Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu (KKTHKF) iş birliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES) Ön Paneli” düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM), DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) ile Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu (KKTHKF) iş birliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı (TOCES) Ön Paneli” düzenlendi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Siyaset, Ekonomi, Hukuk ve Toplumsal Yaşamda Kadın Etkisi” başlıklı panel, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer aldı. Panelin moderatörlüğünü DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen yürüttü. Panelde KKTC’de doğup yaşayan ve yönetici mevkilerine gelmiş kadınlar, “tecrübelerini, ataerkil kurallarla mücadelelerini ve başarı hikayelerini” katılımcılarla paylaştı.

Panelde, KKTC’nin ilk kadın bakanı eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Onur Borman, KKTC’nin ilk kadın Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu, KKTC’nin ilk kadın Başbakanı Dr. Sibel Siber, KKTC’nin ilk kadın Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC’nin ilk kadın Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, KKTC’nin ilk kadın Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, siyasette ve sivil toplum örgütlerinde birçok çalışması olan Şenay Ekingen, KKTC’nin en eski kooperatiflerinden biri olan El Sanatları Kooperatifi’nin başkanı Esen Yalın Aktoprak ve 30 yılı aşkın süre Sosyal Hizmetler Dairesi’nde çalışan dairenin eski müdürü Aydan Başkurt konuşmacı olarak yer aldı.

Panel sonunda Doç. Dr. Erbilen tarafından panelistlere teşekkür sertifikası takdim edildi.

