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DAÜ Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için yürüyecek

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DAÜ Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için yürüyecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 19.23’te, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü” düzenliyor.


DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş, kampüs içerisinde yapılacak.
DAÜ öğrencileri ve personeli yürüyüşte, meşale, bayrak ve Atatürk ve 100. yıl baskılı tişörtlerle Cumhuriyet’in 100’üncü yılını marşlar eşliğinde kutlayacak.
 
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