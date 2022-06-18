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DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri çocuk festivali düzenledi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri Canbulat İlkokulu öğrencilerine yönelik çocuk festivali düzenledi.

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DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri çocuk festivali düzenledi

   

DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso’nun "Sosyal Sorumluluk Organizasyonları" dersi ve Öğretim Görevlisi Uzman Şef Mine Adalıer’in "Yöresel Türk Mutfağı" dersi kapsamında yapılan söz konusu etkinlikte, Canbulat İlkokulu öğrencilerine çevre düzenin önemi vurgulandı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, çocuklara kültürel, çevresel ve mesleki bilgi aktarımında bulunmanın amaçlandığı söz konusu etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte ağaç gövdelerinin kireçlenmesi, boyama, Hacivat – Karagöz gösterisi, uçurtma, kaşık – çuval yarışları, el baskısı gibi birçok aktivite gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün öğrencilere tanıtılması da amaçlandı.

Etkinlikte, Canbulat İlkokuklu öğrencilerinin yanı sıra DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, İran, Türkmenistan ve Nijerya uyruklu öğrenciler de KKTC kültürünü tanıma ve yöresel lezzetleri tatma fırsatı yakaladı.

Etkinlik sonunda DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç adına Canbulat İlkokulu Müdürü Letife Adalıer Ozankaya’ya teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca çocuklara üniversite sevgisini aşılamak adına DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.

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