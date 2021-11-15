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Cumhuriyet'in 38. yıldönümü Değirmenlik'te de kutlandı

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Cumhuriyet'in 38. yıldönümü Değirmenlik'te de kutlandı
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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.
Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında saat 09:00’da; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın, Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nın, Demirhan Polis Karakol Amirliği’nin, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Düzova İlkokulu müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Büstü önüne çelenklerin sunulmasıyla başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Topçu Teğmen Mükremin Bacak tarafından yapılırken, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur ve Eylül Akkoyun da günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular. 
Tören, Anıt Özel Defteri'nin 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından imzalanmasıyla sona erdi.
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