CTP “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” temalı panel düzenliyor

Deprem paneli, cumartesi günü KTAMS binasında yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), cumartesi günü “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” ana temasıyla panel düzenliyor.



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda yapılacak panel saat 10.00’da başlayacak.



CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, panelde, Kıbrıslı Türk mühendisler ve Türkiye’den sivil toplum örgütü temsilcileri yer alacak ve Kıbrıs’ın depremselliği ve Kuzey Kıbrıs’ın yapı stokunun depremsellik bakımından incelenmesi konuları ele alınacak.



Bunun yanında afet ve acil durumların organizasyonu ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin rolü irdelenecek; çeşitli ülkelerdeki kentsel dönüşüm örnekleri incelenerek bu konuda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışılacak.



Tüm yurttaşların davet edildiği “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” panelinin programı şu şekilde:



“Açılış: 10.00 – 11.00, Deprem Suçları ve Yargılanmaları, Av. Deniz Özbilgin.



Birinci Oturum: 11.10 – 12.00, Oturum Başkanı Behçet Öznacar; Kıbrıs’ın depremselliği Dr. Mehmet Necdet Jeoloji Yüksek Mühendisi; Kuzey Kıbrıs’ın Yapı Stokunun Depremsellik Bağlamında Değerlendirilmesi Dr. Abdullah Ekinci, İnşaat Yüksek Mühendisi



Öğle Arası: 12.10 – 13.20



İkinci Oturum: 13.30 – 15.00, Oturum Başkanı Feriha Tel; Doğal Afet Dirençli Kentler Bağlamında Kentsel Dönüşüm Mete Gürbüz Fehim, (şehir bölge plancısı-gazeteci); Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Sivil Toplumun Önemi ve Maraş Depremine Dair Saha Gözlemleri Ayhan Yüksel, (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı); Afet ve Acil Durumların Yönetiminde Organizasyon ve Sivil Toplumun Rolü Doğan Hatun, (maden mühendisi)"