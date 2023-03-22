Çocukların yetenekleri, ailelerini gururlandırdı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği önceki akşam üzeri Kızılbaş Parkı’nda yapıldı.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, çocukların yetenekleri ve performansları hem ailelerini gururlandırdı hem de izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikte, Algım Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi ile Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi’nin bateri gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu ile Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra’nın müzik dinletisi ve Özev Özel Eğitim Okulu’nun ise defile gösterisi yer aldı.

