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Çocukların coşkusu görülmeye değerdi

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Çocukların coşkusu görülmeye değerdi
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Riverside Otel, geçtiğimiz hafta sonu muhteşem bir çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı.

Şişme zıpzıplar, dev maskotlar, havuz oyunları, animatörler, palyaçolar, yüz boyama ve DJ performansı gibi dolu dolu etkinliklerin yer aldığı festivalde çocuklar doyasıya bir eğlence yaşadı.

Çocukların renkli ve eğlenceli bir gün geçirdiği etkinlikte, ailelerin mutlulukları, çocukların heyecan ve coşkusu görülmeye değerdi.

Çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etiketler; #Riverside Otel #23 Nisan
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