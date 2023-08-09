Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Magem Maraş bünyesinde yaz tatili etkinliklerine katılan çocuklar hem eğlendi hem de birçok alanda bilgi sahibi oldu

Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Maraş’ta “Yaz Tatilinde Eğlenerek Öğrendiklerimizi Gösteriyoruz” etkinliği yapıldı.

Magem Maraş bünyesinde 3 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında dolu dolu geçen yaz tatili etkinliklerine katılan çocuklar hem eğlendi hem de birçok alanda bilgi sahibi oldu.

MAGEM Maraş’ta Vakıflar İdaresi Gazimağusa İyilik Gönüllüleri’nin sponsorluğunda düzenlenen “Yaz Tatilinde Eğlenerek Öğrendiklerimizi Gösteriyoruz” etkinliği keyifle geçen Temmuz ayının ödülü niteliğinde oldu. Çocuklar MAGEM Maraş’taki çeşitli atölyeleri deneyimleme ve kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Çocuklar etkinlikte şişme zıp zıp balonlar ve en çok sevdikleri maskotlarla doyasıya eğlenirken, eski çocuk oyunları da oynadı.

MAGEM Maraş çocukları Cankan Bilgiç, Elif Belen, Lara Deniz Akan’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, çocuklarımız Güler Ulak eğitmenliğinde Dansla Dövüş Atölyesi’nde öğrendiklerini sergilerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi ile ortak yürüttüğümüz projelerin eğitmeni İlmiye Karaşahin ile ebeveynlerin de katılımıyla Yaratıcı Ritim Atölyesi gerçekleştirildi.

Eğitmen Mona Kashi Golzari ile Resim Atölyesi’nin de yer aldığı etkinlikte katılımcı tüm çocuklarımızın el iziyle MAGEM Maraş çocuklarının ağacı resmedildi. Personelimiz Uzm. Psk. Esra Obuz ile Gelişimsel Sokak Oyunları oynayan çocukların keyif dolu anlarını izleyenler de en az onlar kadar keyif aldı. Selvinur Yazar tarafından yapılan yüz boyama ile renklenen yüzlerde mutluluk ifadesi MAGEM Maraş’a şenlik havası estirdi. Gazimağusa Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ikram edilirken, Magem Maraş kafeteryasından jenga bil bakalım gibi kutu oyunları çocuklara verildi.

Gazimağusa Belediyesi MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan

MAGEM Maraş’ta artırarak yürüttükleri faaliyetlerde amaçlarının her yaştan bireye güven duyacakları ortamda ilgi alanlarına göre etkinlik sunmak olduğunu, yaz tatillerini hayatımıza hakim hale gelen teknolojik aletlerle geçirmek yerine MAGEM Maraş’ta fiziksel, zihinsel açıdan destekleyici faaliyet alanları yaratarak çıktığımız yolda mutluluk verici katılımla tamamladıklarını belirtti.

