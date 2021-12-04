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Büyük Atak Eğitim Merkezi, özel sergiyi ziyaret etti

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Büyük Atak Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Algım Özel Eğitim Merkezi’nin hazırladığı sergiyi ziyaret etti

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Büyük Atak Eğitim Merkezi, özel sergiyi ziyaret etti
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Hamitköy’de faaliyetlerini sürdüren Büyük Atak Eğitim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Algım Özel Eğitim Merkezi’nin hazırladığı sergiyi ziyaret etti.
Algım Özel Eğitim Merkezi’nin Özel Eğitim alan gençlerin el emekleri ile hazırlamış oldukları Lefkoşa Sanat Galerisindeki resim sergisini Büyük Atak Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri de ziyaret etti.

Büyük Atak Eğitim Merkezinden ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada“Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin sergisindegördük ki karşılaşılan güçlükler, yılmadan, azimle çalışarak aşılabilir.Kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olmak bizleri mutlu etti.
Unutmayalım ki; “Her birey birer engelli adayıdır.” Bu etkinliğe bizleri davet eden ALGIM Özel Eğitim Merkezi direktörü Evren Karademir’e teşekkür ederiz.
Ayrıca Büyük Atak Eğitim Merkezi minik kalplerini kırmayıp onlarla sohbet eden ve fotoğraf çekenBaşbakanımız Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederiz.”
 
 
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