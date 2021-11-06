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“Bu çevre tahribatını durdurun”

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Büyükkonuk’taki Ayfodi Dağı’nda eski taş ocağının yeniden faaliyete geçirilmesi, bölge halkını ayağa kaldırdı. Bölgede dün gerçekleştirilen eylemde çevre tahribatının durdurulması çağrısı yapıldı

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“Bu çevre tahribatını durdurun”
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Büyükkonuk’ta Ayfodi Dağı olarak bilinen bölgede eski taş ocağının yol yapım çalışmaları kapsamında yeniden faaliyete geçirilmesi ve söz konusu dağın tahrip edileceği iddiaları bölge halkının yanı sıra çevreye duyarlı vatandaşlar, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.
Bu amaçla Büyükkonuk Belediyesi öncülüğünde eylem yapıldı. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, yol yapımına karşı olmadıklarını ancak böylesi bir dağın ve çevrenin dinamit ile patlatılarak yok edilmesinin kabul edilir bir yanının bulunmadığını söyledi.
Ayfodi dağının Büyükkonuk bölgesinin bir simgesi haline geldiğini ve tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Sannaroğlu, söz konusu alanda taş ocağının faaliyet yapmasının yasal olmadığını ve izinlerin bu alanı kapsamadığını belirtti.
Sennaroğlu, taş ocaklarının kuzeye ilerlemesi durumunda yasal haklarına başvuracaklarını ve eyleme devam edeceklerini söyledi.
Eylemde, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Gök, Akademisyen Prof. Dr. Şerife Gündüz, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ve Arkeolog Tuncer Bağışkan da birer konuşma yaptı.
Yapılan konuşmalarda, büyük bir çevre tahribatı ile karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, bir an önce yanlıştan dönülüp çevre tahribatının durdurulması istendi.
 Büyükkonuk beldesinin bir simgesi olan Ayfodi Dağı’nın üst kısmında antik mezarların yanı sıra günümüzden 2000 yıl öncesi Roma dönemine ait kalıntılar ve sarnıçlar bulunduğu da hatırlatılarak, bu mirasın korunması için gerekenin yapılacağı belirtildi.
 
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