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Belediyeler Birliği heyeti Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı

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Belediyeler Birliği heyeti Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı
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Kıbrıs  Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği iş birliğiyle Antalya-Anfaş Expo Center'de 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre fuar ve sempozyuma , Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli  katıldı.

3 gün süren fuarda, 60'a yakın belediye ve sektör profesyoneli yer aldı.

Fuarda ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı spor malzemeleri, güvenlik, yangın ve iş sağlığı başta olmak üzere "İnsan ve çevre" temalı çalışmalar sergilendi. 

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