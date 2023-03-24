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“Barış için pedal çeviriyoruz” etkinliği düzenlenecek

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“Barış için pedal çeviriyoruz” etkinliği düzenlenecek
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 Sol Gençlik, EDON Lefkosia Kerynias ve Proodeftiki KF EUC organizatörlüğünde 2 Nisan Pazar günü “Barış için pedal çeviriyoruz” etkinliği düzenlenecek.
İki toplumdan gençlerin Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşmeye mesaj vermesi amacıyla düzenlenecek etkinlik, saat 16.00’da Ledra Palace Sınır Kapısı’nda başlayacak.
Etkinliğe katılmak isteyenlerin 0533 853 82 55 ve 0533 858 20 38 iletişim numaraları ile 30 Mart Perşembe güne kadar iletişime geçmesi gerekiyor.
 
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