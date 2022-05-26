Anne ve babalara ışık tutacak bir kitap

Sibel Tatar öncülüğünde “Ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinde bilinçlendirme amacıyla” hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı”nın lansmanı yapıldı. Kitapta anne babaların nasıl mutlu çocuklar yetiştirebilecekleri, vakitlerini nasıl geçirebilecekleri anlatılıyor





Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde “Ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinde bilinçlendirme ve çocuk gelişimi ile ilgili farkındalık yaratma amacıyla” hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı”nın lansmanı yapıldı.

Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından kaleme alınan, ilk baskısı Cumhurbaşkanlığı, ikinci baskısı ise Vakıflar İdaresi tarafından yapılan kitap, ebeveynlere bir başvuru kaynağı olarak hazırlanırken, ülkede alanında bir ilki de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığında önceki akşam saat 19.00’da başlayan lansmana, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın yanında, bazı belediye başkanları, ilkokul müdürleri, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada bu kitabın, anne babaların nasıl mutlu çocuklar yetiştirebilecekleri, vakitlerini nasıl geçirebileceklerini ve çocuklarını geleceğe en iyi şekilde nasıl hazırlayabilecekleri konusunda ışık tutacağını söyleyerek, anne babaların yanında, çocuk yetiştiren herkesin ve eğitim camiasının da bu kitaptan faydalanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve bu kitabın fikir öncüsü Sibel Tatar da, çocukların gelecek olduğuna ve onları yetiştiren anne babalara büyük bir sorumluluk düştüğüne vurgu yaparak, çocuk yetiştirirken herkesin kafasında bir takım sorular oluştuğunu, bu kitabın bu soruların cevaplarının bulunabileceği bir kaynak olduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Devam edecek “Mutlu Çocuklar” söyleşilerinde basımı yapılan kitabın da ücretsiz dağıtılacağını ifade eden Sibel Tatar, dileğinin bu yıl çocuğunu okula yazdırmaya gelen her bir ebeveyne, bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanması olduğunu söyledi.

Kitabın içerik ve kapsamı hakkında bilgi veren kitap yazarlarından Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ise, “İyi çocuk yetiştirmenin yolu onları mutlu etmektir” diyerek, bu kitabın iyi bir amaçla hazırlandığını ancak amacına ulaşmasının eğitimciler sayesinde olacağını ifade etti.

“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” perşembe günü Beyarmudu’nda başlayacak, ülke genelinde devam edecek.

Etkinlik, ülke genelinde devlet ilkokullarında yapılacak “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” ile devam edecek. Kitabın ücretsiz olarak dağıtılacağı söyleşilerde, ebeveynler ve uzmanların bir araya getirilmesiyle, bir “anne-baba okulu” yaratılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ilk söyleşi, bölge okullarındaki velilerin katılımıyla, bugün18.30’da Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.



