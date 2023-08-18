“Anılarda Kalan Köy Arpalık” kitabı Akçaylılarla buluştu

Fatoş KızılyürekÜlkemizin değerli kişilerinden Ersever Beyaz’ın kaleme aldığı Kıbrıs’ın güneyinde bulunan ve günümüzde haritadan silinen Arpalık köyüyle ilgili hazırlanan “Anılarda Kalan Köy Arpalık” kitabı geçtiğimiz gün Akçay köyündeki Dr. Küçük Evi’nde köylülere tanıtıldı.Kısa bir süre önce yayımlanan Ersever Beyaz’ın kitabı, Arpalık köyünü, köylülerini, yaşam öykülerini, yaşam tarzlarını, köyde Rumlarla yaşanan çarpışmaları ve sonrasını gelecek nesillere aktarıyor.Kendisi de Arpalıklı olan yüksek kimya mühendisi Ersever Beyaz’ın kaleme aldığı 189 sayfalık kitap, Söylem Printing’de basıldı.Dr. Fazıl Küçük Kültür Evi’ndeki tanıtım etkinliğine eski milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da katıldı.Kitap yazarı Ersever Beyaz, kendisinin ve köylülerin anılarından oluşturduğu “Anılarda Kalan Köy Arpalık” kitabını, bugüne kadar kapalı kalmış bazı şeylerin tarihe geçmesini istediği için kaleme aldığını söyledi. Beyaz, Lefkoşa kazasına bağlı 170 nüfuslu Arpalık’ın çalışkan insanların yaşadığı karma bir köy olduğunu, 6 Şubat 1964’te köyde meydana gelen çatışmaların insanlar için travma yarattığını kaydetti.Arpalık köyünün coğrafi konumu, köylülerin uğraşları, hangi evde kimlerin yaşadığı, deresi, camisi, okulu, Ay Mamma Kilisesi ve Dede, yemek çeşitleri, kahvehanesi, Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum evlilikleri, ailelerin kökleri de kitapta yer alıyor.