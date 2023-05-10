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Ali Nesim, kabri başında anıldı

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Şair ve araştırmacı yazar Ali Nesim, 9’uncu ölüm yıl dönümünde Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı

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Ali Nesim, kabri başında anıldı
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Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin başkanlığını da yapan, 10 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim, kabri başında anıldı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ali Nesim’in 9’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, merhum Ali Nesim’in eşi Tülay Nesimoğlu ve oğlu Tayfun Nesimoğlu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile sevenleri katıldı.
Şenkul: “Ölümsüzlüğü yakalamış bir isim.”
Ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Ali Nesim’i saygı ve özlemle andıklarını dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul,  Nesim'in ölümüne kadar Zeytinlik ve Zeytinlik Festivali’ne desteğini sürdürdüğünü hatırlattı ve bu nedenle ayrıca teşekkür etti.
Ali Nesim’in her insanın hayalini kurduğu bir şeyi başardığının altını çizen Şenkul, bunun ölümsüzlüğü yakalamak olduğunu ve Ali Nesim’in de bunu oldukça iyi bir şekilde başardığını kaydetti. Ali Nesim’in açtığı  yolda her türlü desteği vermek istediklerinin de altını çizen Şenkul, yazarı saygı ile andıklarını tekrarladı.
-Tayfun Nesimoğlu: “Ali Nesim’e sahip çıkmak edebiyata ve kültüre sahip çıkmak demektir.”
Ali Nesim’in 9’uncu ölüm yılı nedeni ile gerçekleşen törene katılan herkese teşekkür eden Tayfun Nesimoğlu, babasının eserlerinin halen yaşadığını ve vefalı dostları ile sevdikleri sayesinde halen hayattaymış gibi hissedildiğini belirtti.
 Ali Nesim’in Zeytinlik Köyü’nü ve insanlarını çok sevdiğini belirten Tayfun Nesimoğlu, Ali Nesim’e sahip çıkmanın edebiyata ve kültüre sahip çıkmak olduğunun altını çizerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.
 
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