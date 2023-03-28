Alevi Kültür Merkezi ‘Anma Günü’ düzenledi

26 Mart Pazar günü saat 15:00’te Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde düzenlenen Anma Günü’ne her bölgeden üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren Canlar için Anma Günü düzenledi. Anma Günü’nde üyeler, hayatını kaybeden yakınları için Kırk Lokması da verdi.

26 Mart Pazar günü saat 15:00’te Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde düzenlenen Anma Günü’ne her bölgeden üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Deprem sırasında hayatını kaybeden insanlar için saygı duruşuyla başlayan Anma Günü, Alevilikte özel bir yere sahip olan Çerağ’ın uyandırılmasıyla devam etti. Daha sonra Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir bir konuşma gerçekleştirdi.



DEMİR: BİR DAHA BÖYLE ACILARIN YAŞANMAMASINI DİLİYORUM

Demir konuşmasında, 6 Şubat’ta yaşanan depremin beraberinde çok büyük acılar getirdiğini belirterek, yaşamını yitiren Canların yakınlarına sabırlar dileyerek, bir daha böyle keder ve acıların yaşanmaması dileğinde bulundu

“ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİNİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Aynı acıları yaşayan insanlar olarak, Adıyaman İsias Oteli’nde yaşamını yitiren Melekler Takımı’nı kaybetmenin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Demir, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Cengiz Demir, ilerleyen günlerde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirecekleri bilgisini de vererek, Alevi toplumu olarak yapılacak çalışmalarda desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı.



“DEPREM KOMİSYONU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yaşanan deprem sonrasında Alevi Kültür Merkezi bünyesinde oluşturulan Deprem Komisyonu’nda emek veren Canlara teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Demir, şöyle devam etti: “Bu zorlu süreçte gerek Türkiye’de gerek ülkemize gelen Canlarımızın dertlerine ortak olmak için büyük çaba gösterdiler ve hizmetleri hala sürmektedir. Verdikleri emeklerden dolayı Deprem Komisyonu’nda çalışan arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Acılar paylaşıldıkça azalır sözünden hareketle, lokmalarını pay eden siz değerli üyeler başta olmak üzere, katkıları için İş İnsanlarına, Sivil Toplum Örgütleri’ne de teşekkür ediyorum. Hak hizmetlerini kabul etsin” dedi.

“HÜKÜMET DEPREME MÜDAHALE KONUSUNDA ACİL HASSASİYETİ GÖSTERMEDİ”

Başkan Demir, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Deprem felaketinin üzerinden geçen sürede şunu gördük ki, böyle acılar karşısında bizler ‘Can’ olmayı başarabiliyoruz. Hükümetlerin asli görevi halklarına karşı her zaman eşit mesafede durarak sosyal devlet anlayışını yerine getirmesidir. Bizler yakınlarımızı 6 Şubat’ta kaybettiğimiz tarihten itibaren şunu da gördük ki, bu acılı günlerde Türkiye hükümeti depreme müdahale konusunda gereken olgunluğu, aciliyeti ve hassasiyeti göstermedi. Hükümet yetkilileri depremin yaşandığı bazı illere, köylere ve mahallelere depremin 5. günü geldi. İnsanlar kendi çabaları ile göçük altında kalan Canlarına ulaşmaya çalışırken, birçok Can hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay, Alevi toplumunun birliğini, dirliğini ve beraberliğini her koşulda koruyarak, birbirimizin Hızırı olmamız gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bizler, KKTC Alevi Kültür Merkezi olarak üyesi olduğumuz Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Türkiye’de ki bileşenimizle birlikte insan ayrımı yapmadan depremden zarar gören tüm insanlara ulaşmaya çalıştık. Avrupa’daki ve Türkiye’deki kurumlarımız bu çalışmaları titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Biz de Kıbrıs’ta yaşayan Alevi toplumu olarak acıları dindirebilmek adına “En Azından Yaşatalım” ikrarı ile destek verdik. Tüm bu çaba ve emekler için Hak cümlesinden razı olsun” şeklinde konuştu.

