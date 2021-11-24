Alayköy İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik

Alayköy İlkokulu Okul Müdürü Özden Ünbay ile öğretmenlerin organize ettiği etkinlikte 1974 yılında eğitime kapılarını açan Alayköy İlkokulunda, o tarihten günümüze kadar çalışmış, fakat şu anda emekliye çıkmış olan birçok öğretmen okula davet edildi ve yıllar sonra eski okullarında Öğretmenler Günü kutlamasına katılmaları sağlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü , Alayköy İlkokulunda “ ÖĞRETMENİMLE BİRLİKTE, BAŞÖĞRETMENİN İZİNDE” temasıyla anlamlı bir etkinlikle kutlandı.Alayköy İlkokulu Okul Müdürü Özden Ünbay ile öğretmenlerin organize ettiği etkinlikte 1974 yılında eğitime kapılarını açan Alayköy İlkokulunda, o tarihten günümüze kadar çalışmış, fakat şu anda emekliye çıkmış olan birçok öğretmen okula davet edildi ve yıllar sonra eski okullarında Öğretmenler Günü kutlamasına katılmaları sağlandı.Etkinliğe katılan emekli öğretmenlerin, yıllar önce bu okulda okutmuş oldukları öğrencilerinden bazıları şu anda Alayköy İlkokulunda öğretmenlik yapıyor, hatta emekli öğretmenlerin yıllar önce görevyaptığı bu okulda şimdi kendi çocuklarının öğretmenlik yapıyorolması, yapılan etkinlikte duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.Öğretmenler Günü etkinliği, Okul Müdürü Özden Ünbay’ın 1974 yılında köyün kulüp binasında eğitime başlayan Alayköy İlkokulundaki ilk öğretmen olan Ali Sami Ünsaldı ile birlikte Atatürk büstüne çelenk koymaları ile başladı. Okul Müdürü Özden Ünbay, yaptığı konuşmasında “Öğretmenlik mesleğinin en güzel yanının, yıllar sonra öğrencileri tarafından veya görev yaptıkları okullar tarafından hatırlanmak olduğunu; bu özel günde emekli öğretmenleri okula davet ederek, hem şu anda öğretmen olan öğrencileri ile buluşturmak hem unutulmadıklarını hissettirmek hemde yıllarını verdikleri bu okulda anılarını canlandırmak istediklerini” belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.Okul korosundan şarkılar ve öğrencilerin seslendirdiği şiirlerle devam eden etkinlikte emekli öğretmenlere, eğitime ve okula verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi , günün anısına koza işinden oluşan hediyeler ve çiçekler takdim edildi.Alayköy Belediyesi Başkanı Sn. Hulusi Manisoy’un da katıldığı Öğretmenler Günü etkinliği,yapılan izaz ikramlarla sona erdi.