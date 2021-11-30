banner583
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
8 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
44 0
 
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
17 0
31 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
46 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
76 0
banner661
banner726

Aksa Fotofest ödülleri veriliyor

banner476

banner714
Aksa Fotofest ödülleri veriliyor
banner721

Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açıklanacak.
Üç kategoride dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinliğin ardından sergilemeye değer görülen 58 eserin yer aldığı sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’nin destek verdiği yarışma kapsamında, her bir kategorideki ödüller sahiplerini bulacak.
 
 

banner342
Etiketler; #AKSA #Aksa Fotofest
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.