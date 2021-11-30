Aksa Fotofest ödülleri veriliyor

Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açıklanacak.

Üç kategoride dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinliğin ardından sergilemeye değer görülen 58 eserin yer aldığı sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’nin destek verdiği yarışma kapsamında, her bir kategorideki ödüller sahiplerini bulacak.



