banner762
banner815
İlk finalist GG
İlk finalist GG
2 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
34 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
9 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
7 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
54 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
99 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
banner797
banner794

Akçay Muhtarlığı Çocuk Ve Bahar Şenliği Düzenliyor

banner476

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde bu pazar, “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

banner825
Akçay Muhtarlığı Çocuk Ve Bahar Şenliği Düzenliyor

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde bu pazar, “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

Akçay Muhtarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek etkinlik, Akçay’da eski köy ilkokulu ve bahçesinin düzenlenerek Raif Rauf Denktaş Parkı olarak hizmet verdiği alanda yer alacak.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri yer alacak.

Etkinlikte konserin yanı sıra, ok atışları, permolit boyama, hikâye okuma ve imza etkinliği, jimnastik gösterisi, çocuk defilesi ve basketbol maçı, zekâ oyunları yanında eğlence ve sürprizler düzenlenecek.

Şenlik sırasında stantlar da yer alacak. Stantlarda, köylülerin ürettiği ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunulacak.

Müzik eşliğinde çocuk ve gençleri eğlendirmeyi amaçlayan şenlik etkinliklerinde, konuklara portakal da dağıtılacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.