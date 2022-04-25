Akay Cemal ve Özcan Özcanhan’a 60’ıncı yıl ödülü

Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin 23. kuruluş yıl dönümünde, Akay Cemal ve Özcan Özcanhan’a meslekteki 60. yıllarını doldurmaları nedeniyle ödül verildi





Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin 23. kuruluş yıl dönümü önceki akşam düzenlenen yemekle kutlandı.

Konsey açıklamasına göre yemeğe gazetecilerin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin de katıldı.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi ve Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker gecede yaptığı konuşmada, 23 yıldır Kıbrıs Türk Basın Konseyi olarak ulusal egemenlik, basında etik kuralların yerleşmesi ve basın özgürlüğü için uğraştıklarını kaydetti.

Aker, Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (WAPC) ikinci dönemdir seçilmiş başkanlığını yaptığını kaydetti ve 2019’da 16 üyeyle devraldıkları WAPC Başkanlığını 24’e çıkardıklarını söyledi.

Değişik ülkelerdeki basın özgürlüğü ile ilgili kısıtlamaların, baskıların, tehditlerin, gazetecilerin kaçırılmalarının ve öldürülmelerinin üzerine gittiklerini belirten Aker, “Üyelerimizin bulunduğu ülkelerde onları yalnız bırakmadık. Suçları ve suçluları basına yansıttık ve basın özgürlüğünün yaygınlaşmasını sağladık. Ayrıca sorumlu gazetecilik ilkelerinin, yani doğru haber, basın etik kurallarına uygun haber yapmak, adil ve dürüst habercilik gibi ilkelerin yaygınlaşmasını sağladık. Üye ülkelerimizin devlet başkanlarıyla ve diğer yöneticileriyle kurduğumuz iletişim sayesinde, bu ülkelerde basının ve medyanın daha özgür ve daha etik kurallarla çalışmasına yardımcı olduk” diye konuştu.

Kontrolsüz sosyal medya ve basında tekelleşmenin önlerine çıkan yeni tehditler olduğunu ifade eden Aker, “Takdir edersiniz ki, sosyal medya ile ilgili olarak önerimiz yazılı ve görsel basının uyması gereken kurallara sosyal medyada yayın yapanların da uymasıydı” dedi.

Bu önerilerinin çok fazla ileri götürülmediğini ama halen bu yönde ısrarcı olduklarını anlatan Aker, dedikodularla, karalama kampanyaları, iftira ile mağdur edilen bir çok vatandaş bulunduğunu hatta “bize şu kadar para vermezsen seni çok kötü karalama hedefimiz yaparız” şeklinde tehditte bulunan gruplar türediğini söyledi.

Doğru haber için ve tarafsız yorum için uğraş verdiklerini belirten Aker, üyeleri gazetecileri bundan dolayı kutladı.

KT Basın Konseyi’nin 23. kuruluş yıl dönümü yemeğinin sonunda gazeteciler Akay Cemal ve Özcan Özcanhan’a meslekteki 60. yıllarını doldurmaları nedeniyle ödül verildi.

Haluk Doğandor ile merhum Harid Fedai de yaptıkları programlar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Fedai’nin ödülü kızı İlay Taşkın Fedai tarafından alındı.





