Adıyaman’da hayatını kaybeden öğretmen ve 5 öğrencisi son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden öğretmen Pamir Konuklu ve öğrencilerden Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hayal Gençalioğlu ve Aras Aktuğralı, Gazimağusa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Öğretmen Pamir Konuklu ve öğrencilerden Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hayal Gençalioğlu ve Aras Aktuğralı ikindi namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.



Öğrencilerin tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarıldı

Cenaze törenine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar okundu ve gözyaşlarıyla veda edildi.