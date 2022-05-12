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4. Ahşap Oyma Sergisi kapılarını 12 Mayıs’ta açıyor

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4. Ahşap Oyma Sergisi kapılarını 12 Mayıs’ta açıyor
 Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş anısına yapılan serginin yaratıcı Şevket Dağa olağanüstü eserlere imza atarak sanatseverlerle buluşturuyor.

Serginin açılışı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu tarafından yapılacak

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