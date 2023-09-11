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28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
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28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında

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28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında
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Bu yıl 28.si düzenlenecek Alevkayası Yayla Şenliği 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında düzenlenecek.
 
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek’in verdiği bilgiye göre, birçok sanatçının sahne alacağı, tüm katılımcılara Akçaabat Köftesi’nin ikram edileceği etkinlikte “formulaz” (tahtadan araba yarışları), Horon ve Kolbastı temalı eğlenceli ve ödüllü yarışmalar da olacak.
 
Civelek, “Bir nevi ‘yazı uğurlama’ olarak da adlandırabileceğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.” ifadelerini kullandı.
 
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