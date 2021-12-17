2021-22 yılı ağaçlandırma sezonunda 200 bin adet fidan dikilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, 2021-22 yılı ağaçlandırma sezonunda 200 bin adet fidan dikimi yapılacağını duyurdu.

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 17 Mayıs 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda bin hektarlık bir alan yandığı hatırlatılarak, bu alandaki temizleme-kesim-sürüm ve ağaçlandırma çalışmalarının da Aralık - Ocak aylarında tamamlanacağı bildirildi.

Açıklamada, bu alanda bulunan ve ilk etapta dikimi yapılan 70 bin adet fidanın defalarca uyarılması ve ceza kesilmesine rağmen, keçi-koyun sürü sahiplerinin sürüleri tarafından yok edildiği de belirtilerek, bu yıl dikimi yapılacak olan 200 bin adet fidan için de aynı tehlikenin bulunduğu uyarısı yapıldı.

Bu ormanların emanet olduğu kaydedilen açıklamada, tüm halkın ormancılara yardımcı olması çağrısında bulunuldu.