2. Şirinevler Gonnara Festivali, Pazar günü yapılıyor.

2. Şirinevler Gonnara Festivali, Pazar günü yapılıyor.Festival, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde, 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler köy meydanında düzenlenecek.Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.Festivalde ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek ve birinciye 2 bin 500; ikinciye 1500 ve üçüncüye 1000 TL ödül verilecek.Festival programı şöyle:“09.00-10.00 - Açılış konuşmaları10.30-11.00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi11.30-11.45 - Minik çocukların mâni atışmaları12.00-13.00 - Cemal Aslangazi müzik dinletisi13.15-13.45 - Palyaço gösterisi13:45-14:30 -Ara14.30-15.00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu gösterisi15.15-17.15 - Digem Müzik Grubu konseri17.30-17.45 - Yakındoğu Dans Grubu 117.50-18.05 - Yakındoğu Dans grubu 218.30-20.30 - Sandıktan Çıkanlar Nostaljik Defile20.45-22.45 - Örge Volkan konseri”