banner913
banner932
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
5 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
4 0
 
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
3 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
4 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
6 0
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
7 0
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
16 0
banner915

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt’ta kutlandı

banner476

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

banner825
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt’ta kutlandı
banner931
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol ve bir grup öğrenci kortej halinde festival alanındaki amfi tiyatroya yürüdü.
Amfi tiyatroda devam eden kutlama töreninde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Alp Eren Peker, Kaymakamlık adına Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Düzgün günün anlam ve önemini belirten birer konuşmalar yaptı.
Atatürk’ün en büyük eseri olan cumhuriyete gençlerin sahip çıkmasının vurgulandığı törende şiirler okundu, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Şehit Turgut Ortaokulu bando ekibi ve tüm okulların gösterileri yer aldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.